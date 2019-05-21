Глава ФСБ: К границам СНГ стянуто 5 тысяч террористов ИГ

У границ стран СНГ на севере Афганистана сосредоточено около 5 тыс. участников террористических групп. Об этом на заседании руководителей органов безопасности государств-участников СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Он подчеркнул, что «переброска террористических групп в северные провинции Афганистана вызывает особое беспокойство».

«В этих районах филиал ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство»; ИГ, запрещена в РФ) «Вилаят Хорасан» уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков. Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью. Значительную их часть составляют граждане стран СНГ, воевавшие в Сирии»,– приводит ТАСС слова Бортникова.

Глава ФСБ РФ также отметил, что наращивание сил террористов способствует существенному обострению обстановки, увеличению наркотрафика, подпольных поставок оружия и незаконной миграции в центральноазиатском регионе. По его словам, все это террористы используют для восполнения своей ресурсной базы. «Для скрытого перемещения из зон боевых действий и граничащих с ними стран в другие регионы участники международных террористических организаций используют потоки беженцев и трудовой миграции», – рассказал глава ФСБ.

Кроме того, Александр Бортников заявил, что международные террористические группировки располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов. «Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов», – цитирует его РИА «Новости». В качестве средств доставки поражающих элементов «применяются беспилотные летательные аппараты», заявил глава ведомства. Также Бортников отметил, что международные террористические организации усиливают техническую оснащённость и активно применяют информационные технологии в своих целях.

Напомним, что ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что боевики ИГ (запрещена в РФ) используют Афганистан как плацдарм, для экспансии в Центральную и Юго-Восточную Азию. Он рассказал, что в связи с этим Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы сдерживать проникновение боевиков из северных провинций Афганистан.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.19

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