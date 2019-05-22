Захарова назвала главу Минздрава Украины националистом, русофобом и провокатором

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун является националистом, русофобом и провокатором. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Супрун на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Глава Минздрава Украины предложила ООН «не терпеть присутствие России в Совете Безопасности».

«Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», – написала Захарова на своей странице в Facebook. Тему России Супрун в Женеве затронула, рассказывая о реформировании системы здравоохранения на Украине. «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», – сказала она.

Родившаяся в американском штате Мичиган Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения Украины с 2016 года. В начале 2019 года депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук добивался ее отставки, указывая на ее американское гражданство, от которого та не стала отказываться, нарушив тем самым требования украинского законодательства. Несмотря на эту аргументацию, спустя шесть дней, по решению суда и.о. министра была восстановлена в должности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.19

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