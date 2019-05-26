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Воскресенье, 26 мая 2019, 16:54 мск

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Олигарх – Западу: «Вы хотите навредить России, Украина – предлог»

Фото: Reuters

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт, что освободит страну от обязанности выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ), пишет Financial Times.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке», – заявил украинский бизнесмен.

Кроме того, считает Коломойский, победа Зеленского на выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции. «Если Зеленский послушает (Запад) и не будет принимать своих решений, он закончит как (его предшественник Петр) Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10 или 15% вместо 73% (с которыми Зеленский выиграл выборы)", – заявил бизнесмен.

Коломойский сделал и другое заявление. В частности, он считает, что США и ЕС должны списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время «противостояния» с Россией. «Это ваша игра, ваша геополитика... Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – только предлог», – заявил бизнесмен.

Киев, Иван Гридин

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