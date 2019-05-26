Олигарх – Западу: «Вы хотите навредить России, Украина – предлог»

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт, что освободит страну от обязанности выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ), пишет Financial Times.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке», – заявил украинский бизнесмен.

Кроме того, считает Коломойский, победа Зеленского на выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции. «Если Зеленский послушает (Запад) и не будет принимать своих решений, он закончит как (его предшественник Петр) Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10 или 15% вместо 73% (с которыми Зеленский выиграл выборы)", – заявил бизнесмен.

Коломойский сделал и другое заявление. В частности, он считает, что США и ЕС должны списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время «противостояния» с Россией. «Это ваша игра, ваша геополитика... Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – только предлог», – заявил бизнесмен.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 26.05.19

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