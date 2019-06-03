В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Испании автобус перевернулся на трассе. В результате не менее 20 человек получили различные травмы. Об этом сообщается в твиттере мадридской службы спасения.

ДТП произошло в провинции Мадрида, на трассе А-1 в районе города Алькобендас.

По данным спасательной службы, пострадали 20 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, шестеро находятся в состоянии средней тяжести, у 13 зафиксированы легкие повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Гражданская гвардия Испании начала расследование причин ДТП.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 03.06.19

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