В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Испании автобус перевернулся на трассе. В результате не менее 20 человек получили различные травмы. Об этом сообщается в твиттере мадридской службы спасения.
ДТП произошло в провинции Мадрида, на трассе А-1 в районе города Алькобендас.
По данным спасательной службы, пострадали 20 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, шестеро находятся в состоянии средней тяжести, у 13 зафиксированы легкие повреждения.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Гражданская гвардия Испании начала расследование причин ДТП.
Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»
Мадрид. Другие новости 03.06.19
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