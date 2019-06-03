российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июня 2019, 16:10 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

twitter.com/112cmadrid

В Испании автобус перевернулся на трассе. В результате не менее 20 человек получили различные травмы. Об этом сообщается в твиттере мадридской службы спасения.

ДТП произошло в провинции Мадрида, на трассе А-1 в районе города Алькобендас.

По данным спасательной службы, пострадали 20 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, шестеро находятся в состоянии средней тяжести, у 13 зафиксированы легкие повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Гражданская гвардия Испании начала расследование причин ДТП.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 03.06.19

Косовский размен территориями: возможен ли компромисс Белграда и Приштины. / Китайцы купили права на российскую технологию распознавания лиц. / Новые вызовы: спикер Госдумы и президент Сербии проведут важные переговоры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Испания

Туроператоры заявили о проблемах с оформлением виз в Испанию, Францию и Чехию

В Испании российских туристов выгнали из самолета из-за ветрянки

Певицу Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов

На курорты Испании обрушился сильнейший шторм

Храм Саграда Фамилия оштрафовали на 36 млн евро за незаконное строительство на протяжении 130 лет

У берегов Испании выбросило на скалы яхту депутата омского Заксобрания

В Испании задержали российское судно

Названа самая популярная страна для туризма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Испания,

Новости партнеров