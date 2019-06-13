Президент Турции сделал заявление о контракте по С-400

Вопрос с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400 «триумф» в Турцию закрыт. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция уже их купила, это завершенное дело», – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция ожидает поставки С-400 в следующем месяце, передает ТАСС. Турецкий лидер добавил, что Анкара не обязана «получать разрешение» для покупки С-400 у кого бы то ни было.

Ранее США заявили, что турецкие пилоты, проходившие обучение на базе Военно-воздушных сил в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

Напомним, Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась в июне 2018 года вопреки попыткам сенаторов заблокировать сделку из-за покупки Турцией российских C-400. К настоящему времени из 100 истребителей Турция заказала у США 30 экземпляров F-35.

Ранее представитель Пентагона заявил о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией у России С-400. Как писал «Новый День», на днях президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия предложила Турции лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем США. 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция получит комплексы С-400 «Триумф» с опережением изначально намеченного графика. Соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В Вашингтоне подчеркивают, что российские «Триумфы» не могут быть интегрированы в систему НАТО. Чтобы принудить Анкару отказаться от сделки с Москвой, американская сторона угрожают санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 13.06.19

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