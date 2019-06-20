National Interest рассказал о преимуществах С-400 над западными аналогами

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» обладают значительными преимуществами по сравнению с аналогами в США и странах НАТО как средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.

Эксперты назвали одним из ключевых достоинств С-400 – прибыль от их продаж в Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар. Благодаря контрактам на поставку этих комплексов негативный эффект антироссийских санкций значительно снизился, а Россия получила базу для дальнейшей модернизации вооружений.

Кроме того, считают аналитики американского издания, С-400 придаёт России престиж и высокий мировой статус, позволяет укреплять оборонные связи с другими странами, в числе которых такая мощная держава, как Китай. Это связано в том числе и с необходимостью обучения военнослужащих и технического персонала других государств, которые планируют использовать российские системы.

Кроме того, по мнению авторов статьи, С-400 позволяют России участвовать в гибридной войне. В качестве примера приводится сделка России и Турции по покупке С-400, которая уже привела «к огромному расколу в альянсе» и в случае окончательного подтверждения станет «важной победой» Москвы.

Ранее в США заявили о готовности обсудить с Турцией компенсацию при возможном отказе Анкары от сделки с Москвой по покупке С-400. СМИ также сообщали о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести в июле санкции против Турции в случае покупки С-400.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.06.19

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