Трамп распорядился об ударе по Ирану, но отменил его

Президент США Дональд Трамп разрешил нанести удары по Ирану, в небе у границ которого днем ранее был сбит американский беспилотник, но отменил операцию, пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, ожидалось, что удары нанесут около 03:30 по тегеранскому времени, чтобы избежать большого числа жертв среди иранских военных и мирного населения. Целью должен был стать ряд объектов, в том числе РЛС и ракетные установки.

Однако, как утверждает газета, операцию отменили на ранней стадии планирования. Пока неясно, с чем это связано: либо Белый дом просто передумал, либо столкнулся с трудностями логистического или стратегического характера, заявляет издание.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике у входа в Персидский залив на юге страны, напоминает РИА «Новости». Это стало новым витком в обострении и так сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном. Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран, который свою причастность отрицает.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.06.19

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