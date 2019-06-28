Сенат США оставил Турцию без F-35

Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий. За утверждение документа высказались 86 сенаторов, против – восемь. Теперь сенаторам и членам палаты представителей, где есть свой вариант бюджета, предстоит выработать совместную версию документа, после чего он поступит на подпись главе государства.

Отмечается, что запрет может быть отменен, если министр обороны и госсекретарь представят конгрессу свидетельства того, что правительство Турции не получает ЗРК С-400 из России и если оно предоставило «надежные гарантии» того, что не будет получать эти системы в будущем, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», в Турции неоднократно заявляли, что не станут отказываться от покупки российских ЗРК C-400 «Триумф», а первая партия должна поступить в распоряжении приморского государства первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, требуют от Анкары отказаться от сделки в пользу американских «Патриотов», а также грозят санкциями.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 28.06.19

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