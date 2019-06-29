Трамп о Путине: «Прекрасный парень. Отличная встреча»

Переговоры с российским президентом Владимром Путиным в рамках саммита G20 «прошли в положительном ключе. Об этом он заявил лидер США Дональд Трамп в эфире телеканала «Россия 24». «Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», – сообщил Трамп.

По его словам, им удалось достичь многого в рамках переговоров. Он отметил, что помимо прочего была затронута тема торговли между странами. «Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он поблагодарил Путина за встречу, назвал российского президента необычайным человеком. Встреча Путина и Трампа продлилась 1 час 20 минут. Среди тем, которые затронули лидеры, были: иранский вопрос, конфликт на юго-востоке Украины, терроризм в Сирии и кризис в Венесуэле. Помимо этого они договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями, а также условились «говорить по острым вопросам».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи Путина с Трампом заявил, что они договорились о том, что министры финансов России и США в ближайшее время проведут встречу для «сверки часов» и установления факторов, которые больше всего мешают торгово-экономическому сотрудничеству Соединенных Штатов и России, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.19

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