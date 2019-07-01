В Барселоне пересчитали крыс в канализации

В канализационной системе Барселоны обитает около 200 тысяч крыс. Об этом сообщило городское агентство общественного здравоохранения (ASPB).

Специалисты на протяжении года – с декабря 2016 по ноябрь 2017 – пересчитывали крыс, обитающих в коллекторе. Перепись проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.

В общей сложности было обследовано более 900 километров канализационной сети. Специалисты поделили канализацию на участки и устанавливали ловушки, а затем считали, сколько крыс в них попадется. Оказалось, что примерная численность грызунов – 106 тысяч. Однако если учесть те участки канализации, в которые нет доступа человеку, то это цифра вырастет до 200 тысяч.

По словам представителя эпидемиологической службы ASPB, поголовье крыс выросло почти на четверть в 2014 году. Эксперты считают, что это объясняется циклическим демографическим взрывом данного вида животных.

Барселона, Служба информации РИА «Новый День»

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