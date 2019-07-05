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Пятница, 5 июля 2019, 15:41 мск

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Французы подали в суд на петуха за слишком раннее кукареканье

Во Франции будут судить петуха и его хозяйку. Соседей не устраивают крики домашней птицы ранним утром.

Корин Фессо проживает в департаменте Приморская Шаранта, пишет газета Monde. Ее петух Морис каждое утро будит окрестности. Пожилым соседям это не нравится. Не сумев договориться, они обратились в суд.

Адвокат истцов утверждает, что коммуна, где живут его клиенты, относится к пригороду, а значит там не должно быть шума от домашней живности, которую уместно держать лишь в сельской местности. С ответчика требуют тысячу евро в качестве компенсации морального вреда.

За этой историей следит вся Франция. Местные фермеры опасаются, что вердикт в пользу истцов может создать опасный прецедент. Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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