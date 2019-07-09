Китай потребовал от США отменить возможные поставки вооружений Тайваню

Министерство иностранных дел Китая потребовало от США отменить одобрение на продажи вооружений Тайваню, пишет South China Morning Post. «США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива», – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Тайвань нельзя отделять от материкового Китая, а также не стоит недооценивать решимость Пекина сохранить свою территориальную целостность. Шуан заявил, что США должны уважать принцип единого Китая.

Как напоминает РБК, ранее США одобрили продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму около $2,2 млрд. Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона отмечало, что продажа оружия «не изменит базового военного баланса в регионе».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.07.19

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