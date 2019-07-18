Дедушка убил новорожденного внука, дав ему алкоголь

В Китае дедушка, выпивая в честь рождения внука, угостил младенца спиртным, от чего ребенок скончался.

Вся семья собралась за столом, чтобы отпраздновать рождение мальчика. Младенцу исполнился месяц, пишет AsiaOne.

Когда дед со стороны отца поднял бокал, чтобы произнести тост, гости пошутили, что внука тоже стоит угостить. Мужчина так и сделал и влил в рот ребенка немного спиртного.

Через полчаса малыш перестал дышать. Мальчика доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Младенец скончался от алкогольного отравления.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 18.07.19

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