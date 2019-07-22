США решили, что «оставят людей на Луне»

США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время. Такое заявление сделал вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS. «На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит – мы собираемся остаться», – сказал он.

Политик подчеркнул, что этот опыт позволит в дальнейшем отправить людей на Марс. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает программу НАСА «Артемида».

«Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс – а американцы полетят на Марс, – нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. И президент полностью поддерживает миссию «Артемида». Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс», – пояснил вице-президент.

Пенс также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на Красную планету еще на его веку, передает РБК. «Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении. Но закладным камнем в этом станет возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете», – заявил он.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.07.19

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