Госдеп требует от Турции не вводить в строй российские С-400, угрожая санкциями

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео призвал Анкару не развертывать купленные у России С-400 «Триумф». В ином случает Турция может оказаться под новыми санкциями, предупредили в Вашингтоне. В то же время как президент США Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций против Турции.

«Могут последовать дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты», – заявил Помпео в интервью Bloomberg. Ранее Трамп дал понять, что США пока не рассматривают введения новых санкций в отношении Турции. Однако законодатели США призывают главу государства наказать Анкару, как того требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью изданию Defence One заявил, что позвонил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и призвал его не развертывать российские С-400. «Я сторонник того, что если они не активируют C-400, санкции не должны применяться. Я надеюсь убедить Турцию не развертывать системы, потому что это очень разрушительно для отношений», – сказал Грэм. Он уточнил, что звонок в Анкару он сделал по просьбе Трампа.

Грэм добавил, что в случае развертывания «Триумфов», отношения США с союзником по НАТО «примут очень тяжелый оборот», передает РБК.

Напомним, вчера завершился первый этап поставки в Турцию российских С-400, который стартовал в начале июля в рамках подписанного в конце 2017 года контракта. Как писал «Новый День», решение Анкары приобрести российские ЗРК вызвало резкое недовольство в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию отказаться от «Триумфов», мотивируя это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО. Вашингтон также разорвал договор с Турцией о поставке новейших истребителей F-35. Несмотря на это Турция не стала отказываться от закупки С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее говорил, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории страны планируется к апрелю следующего года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.07.19

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