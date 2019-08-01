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Четверг, 1 августа 2019, 12:49 мск

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При крушении истребителя в Калифорнии пострадали семь человек

По меньшей мере 7 человек пострадали в результате крушения многоцелевого истребителя F/A-18E в Калифорнии, сообщает CNN. ЧП случилось в районе Долины смерти, примерно в 200 км от Лос-Анджелеса.

По словам представителя парка, все пострадавшие были посетителями Долины смерти и получили легкие травмы. Отмечается, что в момент крушения самолета они находились в каньоне «Звездных войн».

Истребитель разбился около 10:00 по местному времени. Обстоятельства происшествия выясняются. Судьба пилота самолета до сих пор неизвестна. Его ищут спасатели.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 01.08.19

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