Авиационные власти США запретили брать в полет опасные ноутбуки Apple

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило проносить на борт самолетов рейсов американских авиакомпаний отдельные модели ноутбуков MacBook Pro. Речь идет об устройствах, которые производитель решил отозвать, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение FAA.

«FAA осведомлено об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro», – приводит агентство сообщение авиационных властей США. В нем также сказано, что FAA «предупредило авиакомпании об отзыве». Как напоминает РБК, в июне Apple заявила, что отзывает часть 15-дюймовых MacBook Pro, поскольку их батареи могут перегреваться и приводить к возгоранию. Устройства, подлежащие отзыву, были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017-го, сообщал производитель.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.08.19

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