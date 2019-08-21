Помощь медиков понадобилась 35 пассажирам Airbus после попадания в воздушную яму

По меньшей мере 35 пассажиров самолета Airbus A330-343, выполнявшего рейс с Маврикия в Мадрид, пострадали в полете из-за турбулентности, сообщает El Mundo. ЧП случилось вскоре после того, как лайнер вылетел из Порт-Луи вечером 20 августа.

Попав в зону турбулентности, самолет резко потерял около 300 м высоты. По словам пассажиров, на которых ссылается газета, в результате многие ударились головами, получили ушибы и рассечения. Пилоты сумели вывести лайнер из пике.

Самолет приземлился в Мадриде в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В аэропорту Барахас из-за сообщения о пострадавших ввели план действия в чрезвычайных ситуациях. Медицинская помощь понадобилась 35 пассажирам. Более чем десятерым из них потребовалась госпитализация.

Сколько всего пассажиров и членов экипажа было на борту, а также какому авиаперевозчику принадлежит лайнер, не уточняется.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 21.08.19

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