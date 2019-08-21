Новые антикитайские пошлины США угрожают Apple разорением

Президент США Дональд Трамп вновь призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. «Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая», – заявил американский лидер.

Перед этим Трамп провел личный разговор с главой Apple Тимом Куком. Кук указал главе государства, что вводимые в США пошлины на произведенные в КНР товары дадут конкурентное преимущество главному сопернику Apple – южнокорейской компании Samsung. Благодаря пошлинам весь спектр продукции Apple – iPhone, Airpods, Apple Watch, макбуки и умные колонки – в итоге обгонят в цене изделия конкурента.

Сейчас Apple производит в Америке лишь малую часть устройств – самые дорогие и мелкосерийные продукты, такие как мощный компьютер iMac Pro и моноблок iMac. Сборка других устройств, особенно iPhone, создаваемых многомиллионными тиражами, идет за рубежом. И если она будет перенесена в США, то компании, кроме высокой стоимости производства, необходимо будет оплатить высокие пошлины на комплектующие, которые производятся в Китае. Это может отразиться не только на конечной цене устройства, но и на сроках выхода новых моделей. А Apple и без того сдает позиции на рынке: по некоторым изделиям ее уже обгоняет китайская Huawei.

Это и пытался объяснить Дональду Трампу глава компании Тим Кук. Но, похоже, президент США его выслушал, подумал – и остался при своем мнении и своих решениях, отмечает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.08.19

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