В Польше ресторан отказал «недолюдям» с Украины в найме

Ресторан в польском городе Гдыня разместил объявление о найме шеф-повара. В тексте оговаривалось, что на вакансию не стоит откликаться «недолюдям» «украинцам и им подобным». Представитель ресторана также отметил, что в заведении «рады всем клиентам, однако недолюдям – нет». Адвокат владельца ресторана Лукаш Ковальский позже заявил, что объявление выражает мнение лишь его составителя.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, а также решил обратиться в Национальной инспекции труда. По польским законам тем, кто призывает к ненависти на национальной почве, грозит до двух лет тюрьм, пишет Gazeta Wyborcza

Уровень зарплат на Украине остается на низком уровне и вынуждает ее граждан в качестве трудовых мигрантов искать работу за границей. По различным оценкам, за пределами страны работают от 3 до 6 млн украинцев, большинство из них – в России. Ранее глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что через несколько лет половина жителей Украины сбежит за границу.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 21.08.19

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