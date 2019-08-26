Литва боится «ядерной гибели» по вине Белоруссии

Строительство в Белоруссии атомной электростанции грозит Литве гибелью. Такое заявление сделал бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис, сообщает Sputnik Литва.

По его словам, Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, «не волнует безопасность электростанции». «В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность – не самая важная вещь. Ответная мера пока – спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель», – заявил Ландсбергис.

Он уверен, что запуск объекта в строй ознаменует «гибель» его страны, а «жизнеспособность» электростанции определит «жадность транзитного бизнеса Латвии». «Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении», – сказал политик.

Отметим, что строительство БелАЭС идет вблизи города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства – компания «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Первый энергоблок станции по плану должен войти в эксплуатацию в текущем году, второй – в следующем.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент республики постановил, что электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» Литвы. Белоруссия, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Вильнюс, Иван Гридин

Вильнюс. Другие новости 26.08.19

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