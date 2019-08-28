Бракованное лекарство вызвало аномальный рост волос на лице у детей

В Испании у 16 детей развился гипертрихоз – повышенный рост волос. Выяснилось, что заболевание спровоцировало лекарство, предназначенное для лечения язвы желудка.

Как сообщает издание Daily Mail, дети попали в больницу с жалобами на боли в животе. Им дали омепразол, из-за которого тела пациентов покрылись аномальным количеством волос. После прекращения приема препарата, симптомы гипертрихоза значительно снизились.

Выяснилось, что в лекарстве содержится миноксидил – косметическое средство для стимуляции роста волос. Несколько партий препарата уже изъяли из продажи, у производителя отобрали лицензию.

Однако медикамент все еще может находиться в розничной сети, предположительно, опасные препараты распространились по 30 аптекам в южной части Испании. Фармкомпания утверждает, что бракованное лекарство производилось в индийском филиале.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

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