Великую Китайскую стену не будут реставрировать полностью

Пекин не планирует полную реконструкцию Великой Китайской стены. Основные меры направлены на сохранение подлинности конструкций, а также оповещение населения о важности культурного наследия.

По словам советника правительства Пекина Юй Пин, вопрос реставрации Великой Китайской стены слишком масштабный и в данный момент не рассматривается властями КНР, передает РИА «Новости».

Работы по реконструкции идут на пекинском участке, который чаще всего посещается туристами. Однако и там отремонтировано только 37,5 километра стены – 7%. При этом путешественники часто жалуются, что стена слишком новая для древнего памятника. Поэтому Китай руководствуется принципом о необходимости наименьшего вмешательства, стараясь сохранить подлинник.

«Первоочередной задачей для нас является предотвращение разрушения Великой Китайской стены и укрепление участков, находящихся в наиболее опасном состоянии», – сообщила Юй Пин.

Китайские власти пытаются донести до населения значимость стены, как для страны, так и для всей человеческой цивилизации. Ранее местные жители разбирали конструкции и использовали кирпичи для строительства домов, но теперь разграбление стены для бытовых нужд практически прекратилось.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 05.09.19

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