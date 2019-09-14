Голуби-шпионы: американские спецслужбы рассекретили методы разведки времен «холодной войны»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило детали своих шпионских операций времен «холодной войны». Как выяснили журналисты «Би-Би-Си», для секретных миссий использовались голуби, вороны и дельфины.

Сообщается, что голубей тренировали для фотографирования объектов на территории СССР, а вороны сбрасывали подслушивающие устройства на подоконники домов. Дельфинов использовались для подводных операций, передает «Интерфакс».

Отмечается, что музей ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния) закрыт для посещения, но журналист «Би-Би-Си» во время интервью в штаб-квартире управления обратил внимание на фигуру голубя с закрепленной на нем камерой. На тот момент операции с использованием животных были засекречены.

Но теперь удалось выяснить, что в 1970-е годы в ходе операции «Такана» американские спецслужбы изучали возможность закреплять на голубях небольшие камеры, которые автоматически делали бы снимки. Голуби были идеальны для подобной миссии благодаря уникальной способности найти путь домой из любой точки, даже оттуда, где они раньше никогда не были. Сделанные ими снимки были более высокого качества, нежели спутниковые фотографии того времени.

Кроме того, ЦРУ испытывали возможность электрической стимуляции мозга собак, чтобы ориентировать их на расстоянии, и пытались размещать подслушивающие устройства в кошках в рамках операции «Слуховой котик».

Как уточняется, к 1967 году ЦРУ тратило более $600 тысяч на программы с участием птиц, дельфинов, собак и кошек. Спецслужба испытывала животных от попугаев до соколов, к середине 1970-х американская спецслужба пришла к выводу, что именно голуби идеальны для шпионажа. Как следует из документов, в сентябре 1976 года целью разведывательной операции стала ленинградская судоверфь, где создавались передовые советские подлодки.

Ленгли, служба информации РИА «Новый День»

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