Нобелевский комитет огласил имена лауреатов премии по экономике за 2019 год. Ее получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США). Их удостоили награды за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью». Об этом на своей странице в Twitter сообщил Нобелевский комитет.

Как писал «Новый День», Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он получил премию «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

10 октября Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. В этом году награда присуждена австрийскому писателю Петеру Хандке. Его отметили за «влиятельную работу, в которой он с лингвистической изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта». Премия за прошлый год досталась польской писательнице украинского происхождения Ольге Токарчук за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». По мнению Шведской академии, ее лучшей работой стал исторический роман «Книги Иакова».

Нобелевскую премию по химии днем ранее присудили американцу Джону Гудэнафу, британцу Стэнли Виттингхэму и японцу Акира Яшино. Они были удостоены высокой награды за разработку литиево-ионных батарей.

8 октября, Шведская королевская академия наук наградила Нобелевской премией по физике Джеймса Пиблза, Дидье Келоза и Мишеля Майора. Все они сделали революционные открытия в области астрономии. Джеймс Пиблз стал лауреатом премии за теоретические открытия в физической космологии. Дидье Келоз и Мишель Майор открыли экзопланету, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце.

7 октября были озвучены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Американский онколог Уильям Кэлин, еще один ученый-медик из США Грегг Л. Семенза и британский ученый Питер Рэтклифф получили награду за изучение влияния кислорода на клетки. Этот научный труд поможет в дальнейшем в лечении онкологических заболеваний.

В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (913 тысяч долларов США).

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 14.10.19

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