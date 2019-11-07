Военный эксперт назвал способ избавиться от авианосного флота США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал о способе уничтожить сразу все авианосцы США. По его словам, нанести непоправимый ущерб всему американскому авианосному флоту можно, ударив по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в штате Вирджиния, так как только там американцы строят и ремонтируют атомные авианосцы, пишет «Военно-промышленный курьер».

По словам эксперта, на верфи в Ньюпорте-Ньюсе находятся три стапеля, способные принять корабли такого водоизмещения. При этом два из них используются для ремонта, а еще один для постройки. Сивков уверен, что в случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении без ядерных боеголовок.

Напомним, в конце сентября китайские журналисты предположили, какое российское вооружение имел в виду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, когда в одном из интервью сказал о «кошмаре авианосцев». По их мнению, речь шла о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.11.19

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