В Японии истребитель ВВС США потерял в полете ракету

Истребитель F-16 ВВС США в ходе тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету, сообщило общественное телевидение Японии. По предварительным данным, самолет потерял снаряд вне установленной зоны проведения учебных полетов.

Информации о повреждениях на земле или пострадавших в результате инцидента не поступало. Минобороны Японии потребовало, чтобы США срочно предоставили всю информацию о случившемся. Американские военные приступили к расследованию причин ЧП и ведут поиски потерянной ракеты, передает ТАСС.

Также отмечается, что в последние годы в Японии участились мелкие авиационные происшествия с применением американской военной техники, дислоцированной на территории островного государства. Все это вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 07.11.19

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