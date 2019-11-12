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Вторник, 12 ноября 2019, 11:25 мск

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В Китае более 50 детей пострадали из-за распыления ядовитого вещества

54 человека пострадали в результате нападения на детский сад в Китае. Мужчина распылил в дошкольном учреждении едкий химикат.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел в городе Кайюань, провинции Юньнань на юго-западе Китая. Мужчина пробрался в здание детского сада и распылил каустическую соду (гидроксид натрия).

В результате нападения пострадали 51 ребенок и трое взрослых. Отмечается, что двое пострадавших получили серьезные повреждения, после оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает.

Спустя почти сутки после атаки был задержан 23-летний подозреваемый по фамилии Конг. Он заявил, что совершил нападение в качестве «мести обществу».

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 12.11.19

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Метки / Китай

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