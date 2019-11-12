Google обвинили в негласном сборе медицинских данных

Корпорация Google совместно с одной из крупнейших систем здравоохранения США участвует в секретном проекте по сбору и анализу персональных медицинских данных миллионов американцев в 21 штате. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Инициатива Google получила кодовое название Project Nightingale («Проект Соловей»). Google запустила его в прошлом году совместно с системой медобслуживания Ascension («Вознесение»). Благодаря этому корпорация получила доступ к результатам лабораторных анализов, диагнозам и выпискам из медкарт пациентов. Эти данные представляют собой полную историю болезни миллионов американцев, куда включены их имена и даты рождения. По данным газеты, пациенты и врачи не были поставлены в известность о сборе этих данных и их обработке.

Издание сообщает, что Google использует полученные данные для разработки нового программного обеспечения на основе передового искусственного интеллекта и машинного обучения. По задумке авторов проекта, искусственный интеллект в отдельных случаях сможет предложить изменить стратегию лечения пациентов.

Газета также ссылается на документы и подчеркивает, что сотрудники американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, имеют доступ к информации о пациентах. Доступ также есть у некоторых работников Google Brain – исследовательского проекта Google в сфере ИИ.

Проект, как отмечает издание, по всей видимости, является «самым крупным» в этой сфере в Кремниевой долине. Amazon и Microsoft также активно разрабатывают ПО для здравоохранения, но они не могут похвастать столь выдающимися результатами.

Представитель Google сообщила WSJ, что проект компании соответствует законодательству и предполагает надежную защиту данных пациентов. Представитель Ascension информацию газеты не прокомментировал.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.11.19

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