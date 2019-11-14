Премьер Чехии предложил пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, спустя 70 лет существования НАТО, заявил о необходимости пересмотреть договор о создании Альянса. По словам главы кабмина Чехии, он и президент страны имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса пора пересмотреть. Бабиш намерен поднять этот вопрос на заседании Евросовета.

Он также напомнил о недавнем высказывании французского президента Эммануэля Макрона, что НАТО сейчас находится в состоянии «смерти мозга», отметив при этом, что «НАТО является важным альянсом». Бабиш считает, что европейские страны нуждаются в более оперативных акциях, когда, например, необходимо принять меры против контрабандистов, переправляющих людей через Средиземное море.

«Конечно, мы не хотим никакой европейской армии, однако существует определенный простор для сотрудничества», – подчеркнул чешский премьер, добавив, что подобное мнение преобладает и в других европейских странах, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о «смерти мозга» альянса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявил: «НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии – это не нам решать, мы не патологоанатомы». Он также отметил, что альянс изначально был сформирован как инструмент конфронтации и даже агрессии. «Говоря по-русски, заточен на цели конфронтации. Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, инструмент противостояния и даже агрессии. Вот как мы относимся к НАТО», – пояснил Песков.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 14.11.19

Ученые связали потребление сладкого с воспалительными процессами. / Американский офицер указал на слабое место ВМС США. / Германия утвердила Газовую директиву ЕС, но внесла корректировки для «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»