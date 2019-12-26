Экс-глава МИД Австрии рассказала об углублении трещин в НАТО

В НАТО имеется очень много трещин, которые еще больше углубились. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она отметила, что всевозможные альянсы отвечают интересам той или иной эпохи, а сейчас встал вопрос о целесообразности существования НАТО.

Карин Кнайсль напомнила о войне в Ираке. По ее словам, незадолго до ее начала НАТО уже был близок к развалу. «В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции», – цитирует 26 декабря Кнайсль РИА «Новости».

Не оставил Кнайсль без внимания и высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Его слова тогда сильно возмутили членов альянса, вызвав жесткую критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы США Дональда Трампа. «Я думаю, смерть мозга еще хуже, чем просто смерть. И это высказывание еще хуже, чем высказывание Трампа о том, что НАТО устарела», – рассказала о своем отношении к случившемуся экс-глава австрийского МИДа.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его словам, европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Макрона, отметил, что если президент «почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать».

Позже по вопросу НАТО высказался премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Спустя 70 лет с момента создания НАТО, он заявил о необходимости пересмотреть договор о создании Альянса. По словам главы кабмина Чехии, он и президент страны имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса пора пересмотреть.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 26.12.19

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