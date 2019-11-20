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Среда, 20 ноября 2019, 10:19 мск

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Израиль ударил по десятку объектов в Сирии

Фото: lockheedmartin.com

Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщает Haaretz со ссылкой на израильских военных.

Атаку произвели в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб «Аль-Кудс» в Сирии.

Иерусалим, Иван Гридин

Иерусалим. Другие новости 20.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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