Зимбабве обдумывает покупку российского топлива за алмазы

Зимбабве рассматривает трехлетнюю сделку по поставкам горючего из России в обмен на алмазы, сообщает «Интерфакс со ссылкой на Business Times. По данным африканского издания, предполагается, что Россия будет ежемесячно получать алмазы от государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company на сумму в 40 млн долларов, оценивать их, а в обмен поставлять в Зимбабве топливо. Общая сумма сделки оценивается в 1,4 млрд долларов США.

По данным издания, Россию будут представлять «АЛРОСА» и «Татнефть». Через швейцарскую трейдинговую «дочку» последней (Tatneft Europe) планируют проводить поставки горючего. Однако в нефтяной компании информацию пока не комментируют, а в алмазодобывающей участие в схеме отрицают.

Между тем «АЛРОСА» еще в июле 2019 года подписала соглашение о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company. По его условиям российская компания в 2020-2021 годах выделит 23 млн долларов на разведку и оценку алмазоносности открытых кимберлитовых трубок.

В начале 2019 года в Зимбабве наступил новый экономический кризис. Из-за дефицита топлива резко возросли транспортные расходы, что ударило по местным предприятиям. В стране началась гиперинфляция. По оценкам экспертов, в октябре инфляция в Зимбабве в годовом исчислении выросла до 440%.

Хараре, Иван Гридин

Хараре. Другие новости 26.11.19

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