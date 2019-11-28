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Четверг, 28 ноября 2019, 10:15 мск

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В КНР назвали закон Трампа о Гонконге вмешательством во внутренние дела

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Китая осудило подписание президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной оценили поведение Вашингтона в данном вопросе «проявлением гегемонии в чистом виде».

В частности, там заявили, что, разработанный в США закон является весьма серьезным вмешательством во внутренние дела Гонконга и КНР, а также в значительной мере нарушает международное право и основные нормы международных отношений, передает ТАСС.

Не осталось в стороне и правительство Гонконга. Местные власти выступили против американского закона о демократии в китайском регионе. В частности, они выразили сожаление по поводу игнорирования американскими властями обеспокоенности Гонконга по данному поводу. Там особо подчеркнули, что в подобном законе нет необходимости, как и оснований для его принятия. По мнению гонконгских чиновников, он навредит отношениям и интересам, как США, так и Гонконга.

Ранее американский лидер подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также наложил запрет на поставки в Гонконг полицейской экипировки. Трамп заявил, что сделал это из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга.

Как писал «Новый День» последние полгода отношения между Китаем и США складываются не лучшим образом. С 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай ответил на это 10-процентными пошлинами на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных 5-процентных пошлин Пекин должен ввести 15 декабря.

Генсек Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй заявил, что в таких трудных условиях китайские компании должны бороться за свое существование. Выход из этой ситуации, полагает он, один – китайский бизнес «должен задуматься над тем, как пойти в Россию». По его словам, китайцы могут перенести производство в Россию, а затем продавать товар и в Европу, и в США.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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