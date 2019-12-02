Китай ввел новые антиамериканские санкции

Власти КНР приняли решение о введении санкций в отношении американской правозащитной организации Human Rights Watch. Кроме того, приостановлено рассмотрение запроса на заход в бухту Гонконга кораблей ВМФ США, а также на посадку военной авиации на аэродромах страны, сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

По ее словам, это стало ответом на принятый в США «Закон о правах человека и демократии в Гонконге». Он был утвержден, несмотря на протесты официальных властей Китая и Гонконга. Хуа Чуньин подчеркнула, что данный документ серьезно нарушает нормы международного права и является вмешательством во внутренние дела Поднебесной. Кроме того, рассазала представитель МИД КНР, также было принято решение в отношении ряда неправительственных организаций США. Так, ограничительные меры наложены на деятельность National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Freedom House и некоторых других.

Хуа Чуньин заявила, что власти Китая настоятельно призывают США исправить ошибки и прекратить вмешательство во внутренние дела Поднебесной.

Как писал «Новый День», утвержденный президентом США Дональдом Трампом закон предусматривает введение санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека Гонконге, а также накладывает запрет на поставку полицейской экипировки. Трамп заявил, что сделал это из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга.

Отношения между Китаем и США складываются не лучшим образом последние полгода. С 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай ответил на это 10-процентными пошлинами на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных 5-процентных пошлин Пекин должен ввести 15 декабря.

Генсек Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй заявил, что в таких трудных условиях китайские компании должны бороться за свое существование. Выход из этой ситуации, полагает он, один – китайский бизнес «должен задуматься над тем, как пойти в Россию». По его словам, китайцы могут перенести производство в Россию, а затем продавать товар и в Европу, и в США.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 02.12.19

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