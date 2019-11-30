Террорист напал с ножом на прохожих в Лондоне, есть погибшие

28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан напал на прохожих с ножом в Лондоне. В результате три человека погибли, еще трое были ранены. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.

Инцидент произошел неподалеку от Лондонского моста, сообщает пресс-служба британской полиции. Мужчина успел ранить несколько человек, двое из которых – мужчина и женщина – были убиты во время нападения. Три других – мужчина и две женщины – также получили ранения и в настоящее время находятся в больнице.

На место происшествия приехали полицейские, которые открыли огонь по нападавшему. Он скончался на месте. При себе у террориста был фальшивый пояс смертника. Установлена личность погибшего – это Усман Хан, год назад вышедший из тюрьмы, где отбыл срок за участие в террористической деятельности.

В 2012 году Хан был уличен в причастности к террористической группировке, которая планировала совершить нападение на Лондонскую фондовую биржу, пишет Sky News. Мужчину осудили на восемь лет лишения свободы, но он освободился в декабре 2018 года. Террорист носил электронный браслет, чтобы полицейские могли следить за его передвижениями.

После случившегося в британской столице усилили меры безопасности, в частности, увеличилось число полицейских патрулей. Кроме того, правоохранители обратились к очевидцам трагедии с просьбой предоставить фото и видеоматериалы с места происшествия.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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