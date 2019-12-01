В США девять человек погибли в авиакатастрофе

В американском штате Южная Дакота произошло крушение легкомоторного самолета. В результате девять человек погибли, в том числе двое детей.

Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12, направлявшегося в Айдахо-Фолс, находились 12 человек, сообщает телеканал KSFY. Мужчины с детьми возвращались из традиционной охотничьей поездки на День благодарения.

Авария произошла около полудня по местному времени сразу после вылета из аэропорта города Чемберлен. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей. Еще трое госпитализированы.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, причины крушения устанавливаются. Во время падения самолета действовало предупреждение о плохой погоде, в этой местности была сильная метель.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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