Власти Китая готовы ограничить передвижение дипломатов США

Китайские власти рассматривают возможность наложить запрет на посещение территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны всем владельцам дипломатических паспортов США. Соответствующее решение будет принято, если в Вашингтоне утвердят закон о положении дел в этой территории.

По словам главного редактора газеты Global Times Ху Сицзинь, власти КНР готовы ввести ограничения в отношении американских чиновников и сенаторов, которые проявили себя одиозно, относительно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом он написал в Twitter.

В октябре в отношении около 30 китайских организаций США ввели санкции. Поводом стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, напоминает «РГ». По мнению Вашингтона, китайские власти нарушают права проживающего там населения. Госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что в разное время на территории указанного района правоохранительные органы могли задержать до 1 млн граждан, чем нарушили их права. Власти КНР в свою очередь заявили, что в Синьцзян-Уйгурском районе ведут деятельность связанные с международным терроризмом радикальные группировки.

Как писал «Новый День», на днях власти КНР ввели санкций в отношении американских организаций Human Rights Watch, National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Freedom House и некоторых других. Кроме того, приостановлено рассмотрение запроса на заход в бухту Гонконга кораблей ВМФ США, а также на посадку военной авиации на аэродромах страны, сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Это стало ответом на принятый в США «Закон о правах человека и демократии в Гонконге». Он был утвержден, несмотря на протесты официальных властей Китая и Гонконга. Хуа Чуньин подчеркнула, что данный документ серьезно нарушает нормы международного права и является вмешательством во внутренние дела Поднебесной.

Утвержденный президентом США Дональдом Трампом закон предусматривает введение санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека Гонконге, а также накладывает запрет на поставку полицейской экипировки. Трамп заявил, что сделал это из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга.

Отношения между Китаем и США складываются не лучшим образом последние полгода. С 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай ответил на это 10-процентными пошлинами на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных 5-процентных пошлин Пекин должен ввести 15 декабря.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 03.12.19

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