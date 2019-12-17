Полиция Вены задержала выходцев из Чечни по подозрению в подготовке теракта

Полиция Австрии задержала в Вене двух чеченских иммигрантов. Их подозревают в подготовке теракта на рождественские праздники. По словам адвоката одного из задержанных Вольфганга Блашица, его клиента обвиняют «в том, что он планировал совершить нападение со взрывчаткой или чем-то еще, в период между Рождеством и Новым годом». Адвокат ответил, что его подзащитный обвинения отрицает.

Как передает Austria Today, полиция полагает, что злоумышленники собирались устроить теракт на популярной у туристов и горожан «Венской новогодней тропе». В прокуратуре факт ареста двух иммигрантов подтвердили, но не стали раскрывать каких-либо подробностей в интересах следствия. Подозреваемы помещены в следственный изолятор в Винер-Нойштадте. Католическое Рождество они встретят за решеткой – следующее заседание суда по избранию меры пресечения назначено на 27 декабря.

Вольфганг Блашиц, который представляет интересы 25-летнего Ахмеда А., рассказал, что его подзащитный «хорошо интегрированный спортсмен», мастер боевых искусств (Mixed Martial Arts). Он также сообщил, что он провел несколько боев за Австрию, а на его счету шесть побед и одно поражение. В связи с этим адвокат считает, что выдвинутые обвинения не имеют под собой основания. По словам адвоката Флориана Крейнера, его подзащитный 31-летний Алик Б. – хороший семьянин.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 17.12.19

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