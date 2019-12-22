Захарова упрекнула МИД Польши за слова о начале Второй мировой войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что именно Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой. Это стало ответом на заявление внешнеполитического ведомства Польши, обвинившего Россию в искажении причин Второй мировой.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС – прямые тому доказательства», – заявила она.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Он напомнил, что представители польских властей в это время «находились где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Слова Путина не понравились нынешнему руководству Польши. В МИДе страны отметили, что высказывания Путина вызывают «тревогу и недоумение» и «представляют ложную картину событий». Последние годы Варшава отстаивает точку зрения, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и фашистская Германия.

Одним из доказательств вины Советского Союза в Польше считают договор о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа), подписанный 23 августа 1939 года в Москве. Одновременно с ним состоялось подписание секретного дополнительного протокола. Он содержал разграничение сфер интересов СССР и Германии. В зону влияния Москвы вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Таким образом европейская граница СССР отодвигалась на запад.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.19

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