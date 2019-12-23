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Понедельник, 23 декабря 2019, 10:09 мск

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В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро

Фото: Reuters

В Париже ушел из жизни известный французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро. Ему было 86 лет. Унгаро родился в семье малообеспеченных иммигрантов. Его отец владел профессией портного и обучил премудростям ремесла сына. Повзрослев, Эмануэль Унгаро стал учиться у испанского дизайнера Кристобаля Баленсиаги, напоминает ВВС.

Собственный дом моды Эмануэля Унгаро открылся в 1965 году. Его стиль запоминался использованием ярких цветов и всевозможных принтов, потому его характеризовали, как «чувственный и одержимый». Унгаро отошел от дел 15 лет назад, в 2005 году.

У Унгаро одевались Катрин Денев, Жаклин Кеннеди и Мари-Элен де Ротшильд. В 80-е годы прошлого века Унгаро стал производить духи. В 1996 году совместно с Сальваторе Феррагамо и Bulgari основал парфюмерную компанию Emanuel Ungaro Parfum.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 23.12.19

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