Оппозиция пытается взять штурмом администрацию главы Абхазии

Охрана администрации президента Абхазии применила силу в отношении оппозиционеров, которые выдвинулись штурмом на здание. Недовольные властью люди устроили митинг у Абхазского драматического театра в Сухуме, после чего выдвинулись к зданию к зданию администрации президента республики и совершили попытку проникнуть внутрь.

На площади у администрации собралось порядка 800 митингующих, передает «Интерфакс». Активисты от оппозиции недовольны итогами президентских выборов и заявляют о фальсификации. По их мнению, действующий глава республики Рауль Хаджимба не мог набрать большинства голосов, и требуют новых выборов.

Оппозиционеры смогли выломать парадную дверь администрации и разбить окно. Некоторым из них удалось проникнуть внутрь здания, но охрана, применив силу, заблокировала их дальнейшее продвижение внутрь.

Сухум, Иван Гридин

Сухум. Другие новости 09.01.20

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