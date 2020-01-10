Глава Абхазии заявил об угрозе осложнения обстановки в республике

Обращение парламента Абхазии с призывом к недавно избранному президенту страны Раулю Хаджимбе освободить занимаемую должность может обернуться осложнением обстановки в республике. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте президента Абхазии.

«Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», – говорится в сообщении. Хаджимба считает, что ради достижения стабильности и согласия внутри республики следует решать все вопросы за столом переговоров.

Ранее администрация президента Абхазии заявила, что в республике произошла попытка госпереворота. Рауль Хаджимба провел экстренное заседание Совета Безопасности республики, по итогам которого заявил, что «даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля». «Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», – подчеркнул глава республики.

Как сообщал «Новый День», 9 января в Сухуме на площади у здания администрации президента собралось порядка 800 митингующих. Активисты недовольны итогами президентских выборов, заявляют о фальсификации и требуют провести повторное голосование. По мнению оппозиции, действующий глава республики не мог набрать большинства голосов.

Оппозиционеры смогли выломать парадную дверь администрации и разбить окно. Некоторым из них удалось проникнуть внутрь здания. Охрана администрации президента Абхазии применила силу к сторонникам оппозиции. Отмечается, вооруженные силы Абхазии пока не вмешиваются в события.

По итогам первого тура выборов Рауль Хаджимба победил с результатом 26,6%. В связи с тем, что ни один кандидат не смог преодолеть 5-процентный барьер, ЦИК республики назначил второй тур выборов. По его итогам Хаджимба одержал победу с результатом 47,38%.

Сухум, Иван Гридин

Сухум. Другие новости 10.01.20

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