Политический кризис в Абхазии: оппозиция пытается совершить госпереворот

В Абхазии произошла попытка государственного переворота. С таким заявлением выступила администрации президента республики. «Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», – говорится в сообщении.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам экстренного Совета Безопасности республики заявил, что «даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля». «Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», – подчеркнул глава республики.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Сухуме на площади у администрации собралось порядка 800 митингующих. Активисты недовольны итогами президентских выборов, заявляют о фальсификации и требуют провести повторное голосование. По мнению оппозиции, действующий глава республики не мог набрать большинства голосов.

Оппозиционеры смогли выломать парадную дверь администрации и разбить окно. Некоторым из них удалось проникнуть внутрь здания. Охрана администрации президента Абхазии применила силу к сторонникам оппозиции.

По некоторым данным, среди штурмующих здание администрации президента находятся родственники погибших 22 ноября у ресторана «Сан-Ремо» криминальных авторитетов. Один из них – Ахра Авидзба заявил, что действия протестующих связаны подозрением в причастности к убийству является сотрудником охраны президент республики.

Отмечается, что вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события.

Сухум, служба информации РИА «Новый День»

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