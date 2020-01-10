Протестующие вскрыли кабинеты и похитили оружие из здания администрации главы Абхазии

В Сухуме продолжается акция протеста. Митингующие требуют отставки избранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Оппозиционеры блокировали здание администрации президента республики. Глава Совбеза Абхазии Мухаммед Килба не исключил сценария силового развития событий.

По его словам, протестующие вскрыли оружейную комнату в здании администрации президента и забрали «определенное количество оружия», передает «Sputnik Абхазия». Глава Совбеза также сообщил, что оппозиционеры вскрыли все кабинеты в здании, похитили символы госвласти и оружие. «Ведутся переговоры, вернули пять единиц (оружия – при. ред.), но их намного больше», – рассказал Мухаммад Килба. Точное количество похищенного оружия он уточнять не стал.

На данный момент на площади перед зданием администрации главы государства собралось около 300 человек, сообщает агентство. Правоохранители перекрывают проход к набережной, к большому недовольству митингующих. Глава МВД рассказал, что ночью у здания администрации президента оставались оппозиционеры, которых на утро насчитывалось порядка 100 человек. «Наши люди стоят и несут службу. Наше дело, чтобы не было столкновения, не было кровопролития», – заявил глава МВД.

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания выступил перед участниками акции протеста, отметив, что не получал предложений о встрече от Рауля Хаджимбы. Кроме того он призвал сторонников избегать силового противостояния. «Я считаю невозможным применение каких-либо сил. Это не работает и приведет к обратному эффекту. Новейшая история Абхазии это доказывает», – подчеркнул он.

В пресс-службе Минобороны республики заявили, что армия не будет применять силу против своих граждан и призывает действующую власть и оппозиционеров прийти к компромиссу и сесть за стол переговоров. Ранее с аналогичным призывом выступил Рауль Хаджимба.

По словам премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы, в сложившейся ситуации необходимо вести переговоры, которые послужат нормализации обстановки в стране. Он добавил, что кабмин продолжает работать, хоть и не в полном объеме.

«Кабинет министров обеспечивает все отрасли, которые являются жизнеобеспечивающими для государства, это энергетика, транспорт, связь, детские сады, школы и так далее. Не полностью свои функциональные обязанности исполняет правительство, пока не может выполнять в части финансирования и так далее», – отметил Бганба.

Как писал «Новый День», масштабная акция протеста с требованиями отставки действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы началась в Сухуме в четверг, 9 января. Сегодня, 10 января, протестующие заблокировали входы в парламент, администрацию президента и правительство республики.

Сухум, Иван Гридин

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