В Абхазии избрали врио президента республики

В ходе внеочередного заседания Народного Собрания Абхазии была избран исполняющий обязанности президента республики. Им стал премьер-министр Валерий Бганбу, сообщает «Интерфакс». Свои голоса в его поддержку отдали 34 из 35 народных избранников.

Валерий Бганба уже был на этом посту – в 2014 году, когда в республике случился политический кризис. Тогда оппозиционерам удалось добиться досрочной отставки с поста президента Александра Анквабы.

Ранее Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК Республики об избрании президентом Рауля Хаджимба. «Выборы президента Республики Абхазия от 08 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 09 сентября 2019 года недействительными. Судом кассационной инстанции ЦИК Республики Абхазия предписано назначить повторные выборы», – говорится в заявлении сайте ВС.

Член ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде, заявил, что в соответствии с законодательством новые выборы главы Республики должны пройти в течение трех месяцев. «Избирательная комиссия должна провести заседание и в ближайшие два-три месяца назначить дату выборов», – цитирует Габнию «Интерфакс». Он уточнил, что до новых выборов исполнять обязанности президента должен Хаджимба.

В Абхазию прибыл заместитель Секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Он встретился с Хаджимбой, чтобы обсудить общественно-политическую ситуацию в Республике и пути ее нормализации. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии. Других деталей встречи не приводится.

Второй тур выборов президента прошел в Абхазии в сентябре прошлого года. Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов и был признан победителем. Его оппонент – председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния – набрал 46,19%. Оппозиция заявила, что Хаджимба должен был не просто опередить соперника, а набрать больше голосов, чем Квициния и графа «против всех».

Как писал «Новый День», несогласные с избранием Хаджимбы оппозиционеры попытались взять штурмом администрацию президента в начале января. Действующего главу государства призвали уйти в отставку добровольно. В администрации президента назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота.

Сухум, Иван Гридин

Сухум. Другие новости 13.01.20

В Таиланде выявили первый случай заражения новым типом коронавируса. / Очередной провал: Москва и Минск не смогли договориться по тарифам на транзит нефти. / Принц Гарри и Меган Маркл поставили ультиматум королевской семье и пригрозили открыть правду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»