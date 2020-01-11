В Абхазии пройдут новые выборы: суд признал незаконным избрание президентом Хаджимбы

Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК Республики об избрании президентом Рауля Хаджимба.

«Выборы президента Республики Абхазия от 08 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 09 сентября 2019 года недействительными. Судом кассационной инстанции ЦИК Республики Абхазия предписано назначить повторные выборы», – говорится в заявлении сайте ВС.

Член ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде, заявил, что в соответствии с законодательством новые выборы главы Республики должны пройти в течение трех месяцев. «Избирательная комиссия должна провести заседание и в ближайшие два-три месяца назначить дату выборов», – цитирует Габнию «Интерфакс». Он уточнил, что до новых выборов исполнять обязанности президента должен Хаджимба.

В Абхазию прибыл заместитель Секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Он встретился с Хаджимбой, чтобы обсудить общественно-политическую ситуацию в Республике и пути ее нормализации. Об этом сообщается на сайте президента Абхазии. Других деталей встречи не приводится.

Второй тур выборов президента прошел в Абхазии в сентябре прошлого года. Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов и был признан победителем. Его оппонент – председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния – набрал 46,19%. Оппозиция заявила, что Хаджимба должен был не просто опередить соперника, а набрать больше голосов, чем Квициния и графа «против всех».

Несогласные с избранием Хаджимбы оппозиционеры попытались взять штурмом администрацию президента в начале января. Действующего главу государства призвали уйти в отставку добровольно. В администрации президента назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота.

Сухум, Служба информации РИА «Новый День»

Сухум. Другие новости 10.01.20

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