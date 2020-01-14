В Китае автобус с пассажирами провалился под асфальт

В китайском городе Синин асфальт провалился под пассажирским автобусом. В огромную яму также упали несколько прохожих. По последним данным, 16 человек получили травмы.
Инцидент произошел на остановке неподалеку от больницы. Под стоявшим автобусом начала образовываться яма, в которую упал не только транспорт, но и стоящий рядом столб электропередачи.
Прохожие пытались помощь пассажирам автобуса выбраться из провала, однако несколько человек провалились сами. Пострадали 16 человек. В результате образовалась яма диаметром около 10 метров.
Стоит отметить, что подобное случается на улицах китайских городов не так уж редко. Причина кроется в нарушении норм строительства дорог и зданий.
Пекин, Служба информации РИА «Новый День»
Пекин. Другие новости 14.01.20
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