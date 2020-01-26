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Воскресенье, 26 января 2020, 09:22 мск

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Американский адмирал призвал равняться на Россию

Фото: Минобороны РФ

Союзникам Вашингтона, стремящимся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России. Такое заявление в интервью Defense Writers Group сделал Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго.

По его словам, союзникам следует задуматься о защите побережья при помощи систем ограничения доступа, которые работали бы централизовано, скоординировано. Он предложил объединить в единую систему береговые радиолокационные станции, установки противокорабельных ракет, заграждения из «умных» мин и систем ПВО.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.01.20

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