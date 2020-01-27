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Понедельник, 27 января 2020, 15:17 мск

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В Афганистане разбился пассажирский самолет

Фото: ariananews.af

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет. На борту могли находиться до 110 человек.

Лайнер авиакомпании Afghan Airlines направлялся из города Герат в Кабул. Авиакатастрофа произошла в уезде Дих-Як, провинции Газни, которая находится на востоке страны, сообщает TOLOnews.

По данным телеканала, на борту пассажирского самолета могли находиться до 110 человек. Факт аварии подтвердил представитель губернатора провинции. Он отметил, что, по последней информации, самолет после аварии загорелся.

Местность, где потерпел крушение лайнер, контролируется запрещенной в России террористической организацией «Талибан». По словам источника, на место ЧП выехал афганский спецназ.

Кабул, Служба информации РИА «Новый День»

Кабул. Другие новости 27.01.20

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